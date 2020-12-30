Общество

Губернатор поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

«Уважаемые жители Псковской области, дорогие друзья! Уходящий год был временем непростых испытаний, которые затронули каждого из нас. Но трудности всегда даются по силам, для укрепления веры в лучшее будущее и как проверка на прочность. Думаю, мы прошли ее достойно. На фоне всех сложностей 2020 года мы отчетливо увидели, что в нашем обществе бесконечно по-настоящему сильных, великодушных и чутких людей», - сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил медиков, которые в круглосуточном режиме продолжают сохранять здоровье и спасать жизни людей; учителей, которые в сложных и непривычных условиях обеспечивают учебный процесс; предпринимателей, которые пошли на значительные убытки для защиты здоровья своих клиентов; сотрудников правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб; волонтеров, которые продолжают бескорыстно оказывать помощь тысячам людей.

«В этом году во всех сферах профессиональные и личные подвиги стали едва ли не привычной частью нашей повседневной жизни. Мы вместе делали все для развития Псковской области, и нам есть, что вспомнить. По поручению президента построены и оборудованы три современных комплекса Псковской областной инфекционной больницы, где врачи уже спасли не один десяток жизней. Технологии Великолукского электротехнического кластера использовались на передовых объектах России и мира, от автономной цифровой подстанции до экспериментального термоядерного реактора. Два новых предприятия вышли на этап опытного производства в ОЭЗ "Моглино". Во всех районах действуют "Точки роста" и центры цифрового развития, которые открывают перед нашими детьми новые направления дополнительного образования. В Великих Луках для всего юга области заработал второй региональный кванториум. Уже семь авианаправлений открыты в аэропорту имени княгини Ольги. Продолжается комплексное обновление дорог и общественного транспорта. Почти 250 новых автобусов выходят на маршруты Псковской области. Не остается без внимание и культурное наследие. Яркими событиями 2020 года стали открытие городского вала и автовокзала в Опочке, Варлаамовской башни и палат Постникова в Пскове, цепных мостов в Острове. В рамках Года памяти и славы, к 75-летию Победы приведены в порядок все воинские захоронения, всем ветеранам и детям войны оказана социальная поддержка», - перечислил губернатор.

Он поблагодарил всех за идеи, обратную связь, конструктивную критику, терпение и вклад, который каждый внес в то, чтобы Псковская область становилась местом, где хочется жить. «Уходящий год был сложным, но он заново научил нас ценить простые человеческие радости. Искренне желаю, чтобы все трудности и невзгоды остались позади, а в следующем году у каждого была возможность без ограничений реализовать все свои планы и желания. Нам предстоит много работы и всем нам понадобится крепкое здоровье, силы и терпение. Пусть всего у вас будет в достатке. Верю, что впереди нас ждет только самое лучшее. С Новым 2021 годом! И пусть все сбудется!» - пожелал глава региона.