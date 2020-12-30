Общество

ПЛН-20. Наша история. ЛОНГРИД

Псковская Лента Новостей в уходящем 2020 году отметила свое 20-летие. Сегодня редакция предлагает читателям вспомнить некоторые важные моменты двух десятилетий жизни нашей области и ведущего регионального интернет-портала.