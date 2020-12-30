Общество

Препарат для лечения COVID-19 на основе антител разрабатывают в России

Препарат на основе антител для лечения COVID-19, который разрабатывают в Центре имени Гамалеи, создается для применения только в стационаре, рассказал глава центра Александр Гинцбург.

«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадии», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он отметил, что антитела должны вводиться исключительно в кровоток. «Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата. — ред.) нечего, они должны попадать прямо в кровоток», - сказал глава центра.

Сейчас, по его словам, идут исследования на животных, а осенью разработчики планируют начать испытания на людях. Гинцбург надеется, что зарегистрируют препарат примерно через год.