Общество

Александр Котов: 2021 год мы встречаем с надеждой и верой в лучшее

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

«Уходящий 2020-й год стал для всех нас непростым испытанием – это было сложное, напряженное, непредсказуемое время. Но все же он принес не только трудности и несбывшиеся надежды, но и многому научил: мобилизовать силы и ресурсы, принимать оперативные решения, осваивать новые компетенции. Этот год дал возможность увидеть, что рядом с нами много хороших и отзывчивых людей, преданных призванию профессионалов, порой настоящих героев. А еще этот год подарил уникальный опыт. Неожиданно вырвавшись из привычного суетливого ритма жизни, мы вдруг осознали, что многие вещи, которые казались очень важными, на самом деле отнюдь не главные, а по-настоящему ценным является здоровье близких, лад в семье, общение с друзьями, гармония с окружающим миром. 2021 год мы встречаем с надеждой и верой в лучшее и обязательно преодолеем все трудности!» - обратился Александр Котов к псковичам.

«Пусть новогодняя ночь принесет ощущение праздника и волшебства. Пусть желания, загаданные под бой новогодних курантов, сбудутся. Пусть в вашем доме будет достаток и любовь. Пусть все будут здоровы!» - пожелал председатель областного Собрания.