Общество

В России закончился осенний призыв в армию

Осенний призыв на военную службу завершился в России, сообщили в Министерства обороны.

«Осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ в воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в 2020 году призыв граждан на военную службу проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому военкоматы перевели на усиленный противоэпидемический режим работы. Призывников не вызывали в военкоматы, беседы с ними проводились по телефону или видеосвязи.

«Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах», — добавили в Минобороны.

Также с 20 октября стартовала отправка призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части. Перед этим они стали тест на наличие коронавируса и были обеспечены повседневной формой одежды.

Осенний призыв в 2020 году в России стартовал 1 октября. Согласно указу президента, с военной службы были уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек. В прошлый осенний призыв проходить военную службу отправились 132 тыс. человек, пишет РБК.