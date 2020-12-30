Общество

Руководство Великих Лук: 2020 год принес немало испытаний, но также сделал нас сильнее

Глава Великих Лук Александр Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: портал «Луки.ру»

«На пороге нового года каждый из нас традиционно подводит итоги сделанной работы и строит планы на будущее. 2020 год выдался непростым, принес немало испытаний, но также дал уникальный, полезный опыт и сделал нас сильнее. Он напомнил о ценности человеческой жизни, здоровья и простых привычных вещей, о важности искренней благодарности и заботы об окружающих. Весь год мы добросовестно трудились, преодолевая сложности, и добились весомых результатов. Благодаря совместной работе руководства города, депутатского корпуса, поддержке региональной власти, неравнодушному отношению горожан к судьбе Великих Лук в 2020 году наш город продолжил реализацию программ по благоустройству и строительству социально значимых объектов», - отметили Николай Козловский и Любовь Романова.

В этом году образовательная система Великих Лук пополнилась новыми современными учреждениями. Открылся после реконструкции второй корпус школы № 6 на проспекте Гагарина, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. В рамках национального проекта «Демография» на улицах Заслонова и Дружбы построены детские сады, каждый из которых рассчитан на 140 мест. Благодаря технопарку «Кванториум» существенно расширились возможности для получения дополнительного образования детей.

Продолжается работа по развитию коммунальной инфраструктуры, реализация национальных и региональных проектов. Муниципальные предприятия «Тепловые сети» и «Водоканал» ведут реконструкцию и капитальный ремонт на объектах. Строится новая блочно-модульная котельная на проспекте Гагарина, идет реконструкция очистных сооружений и замена кольцевого водовода. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в пяти микрорайонах города установлены современные многофункциональные спортивно-игровые комплексы. Обновляются благоустраиваются парки, досуговые зоны, ремонтируются и строятся дороги и тротуары.

«Дорогие земляки, в 2020 году нам вместе удалось сделать многое. Мы создали прочную основу для дальнейшего развития города и продолжим работать на его благо, чтобы Великие Луки стали еще более комфортным, красивым и безопасным городом. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и добра, пусть сбудутся ваши мечты и планы, будут здоровы родные и близкие, а в доме царит мир и благополучие. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья!», - заключило руководство города.