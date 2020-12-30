Общество

Аркадий Мурылев: Бизнес-сообщество региона выстояло, несмотря на сложнейшую экономическую обстановку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

«Текущий год был очень сложным для всех нас. Мы все оказались на пороге перемен, к которым невозможно было подготовиться заранее. Для многих предпринимателей 2020 стал годом решающим, это тот рубеж, который не предусматривает плавного перехода, единственным верным решением стало принять ситуацию и работать в новых условиях. С благодарностью хочется отметить сотрудничество предпринимательским сообществом региона, которое, несмотря на сложнейшую экономическую обстановку, с пониманием отнеслось ко всем изменениям и выстояло, порой даже ценой собственного достатка!» - сказал Аркадий Мурылев.

Он пожелал всем жителям региона стойкости и позитива в эти тяжелые времена. «Пусть Новый 2021 год принесет вам уверенность в будущем, новых стремлений, легкости! Пусть выносливость символа Нового года – быка поможет вам преодолеть все трудности, если они возникнут на вашем пути, пусть ваше трудолюбие принесет свои ожидаемые плоды, пусть в каждый дом придут радость и улыбки! Будьте здоровы в Новом году, ведь здоровье – основа всей нашей жизни! Берегите себя и своих близких, и тогда мы все сможем преодолеть сообща!» - обратился к псковичам Аркадий Мурылев.