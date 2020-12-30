Общество

С новыми поступлениями в музейные фонды знакомит своих гостей «Михайловское»

В преддверии Нового года в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе Пушкиных, для посетителей открыли традиционную выставку новых поступлений в музейные фонды.



М. Белогуров. Памятник А.С. Пушкину работы А.М. Опекушина (2018). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в экспозицию вошло более семидесяти предметов, пополнивших разные отделы богатого заповедного собрания в прошлом, 2019 году. Среди них, в частности, — графика выдающегося российского художника Василия Звонцова, чьи послевоенная жизнь и творчество неразделимо связаны с псковскими пушкинскими местами и овеяны сердечной дружбой и плодотворным сотрудничеством с первым послевоенным хранителем музея Семёном Гейченко.

Как рассказала главный хранитель музейных предметов «Михайловского» Дарья Плотникова, на сегодняшний день фондовая коллекция работ В.М. Звонцова в Пушкинском Заповеднике насчитывает более 440 единиц и по праву считается лучшей в России. Особенно интересны для нынешнего музейного собрания, по ее мнению, пейзажи пушкинских мест, исполненные в первые приезды Звонцова в музей. Это акварели с видами Михайловского и его окрестностей, Тригорского и Святогорского монастыря. Некоторые из новых для музейной коллекции графических листов мастера отобраны для новой выставки и экспонируются впервые.



В.М. Звонцов. Стадо на берегу (1959). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Раздел современной художественной пушкинианы на выставке представлен произведениями двух художников из северной столицы — Игоря Шаймарданова и Юрия Люкшина. Чрезвычайно интересен и скульптурный портрет Пушкина, отлитый по эскизу немецкого скульптора Анны Франциски Шварцбах и в день 220-летия Пушкина переданный в дар музею.

Есть на новой выставке и различные материалы по истории Пушкинского Заповедника: открытки, документальные и художественные фотографии, произведения изобразительного искусства, в том числе с изображениями сотрудников и гостей музея; многое другое.

Планируется, что выставка новых поступлений в фонды Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет доступна для посетителей до конца марта 2021 года.