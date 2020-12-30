Общество

Александр Братчиков: Пусть новый 2021 год станет временем достижений и движения вперед

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил горожан с Новым годом и Рождеством.

«В канун самых светлых и радостных праздников от имени администрации города Пскова сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым, - говорится в тексте поздравления. - Новогодние и рождественские дни объединяет людей в их стремлении к лучшему, ожидании радостных событий, вере в добро.

Пусть новый 2021 год станет временем высоких достижений, энергичного движения вперёд и осуществления намеченных планов.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного».