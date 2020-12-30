Общество

Глава Пскова поздравила горожан с Новым годом и Рождеством

Глава Пскова Елена Полонская поздравила горожан с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Новый год - это праздник, который был и остаётся символом добра и надежды.

Уходящий год был наполнен событиями, напряженной работой, подарил нам радость открытий, побед и достижений, а также неоценимый жизненный опыт. Уверена, что новый год будет не менее насыщенным и принесет нам добрые перемены.

Желаю Вам в Новом году крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, профессиональных свершений, поддержки и внимания дорогих Вам людей. Пусть 2021 год станет для Вас временем новых свершений, принесёт счастье в дом, благополучие, согласие и любовь!» - говорится в тексте поздравления.