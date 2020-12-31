Общество

250 тысяч рублей долга по алиментам заплатил житель Порховского района

Судебным приставом-исполнителем ОСП Порховского района удалось добиться оплаты алиментов в 250 тысяч рублей после принятия ряда мер принудительного исполнения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, два исполнительных производства о взыскании алиментных платежей с местного жителя Т. находились на исполнении в ОСП Порховского района.

Мужчина не всегда добросовестно оплачивал алиментные платежи на своих детей — дочь и сына. Задолженность по двум производствам составляла уже свыше 250 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем в отношении данного должника были вынесены ряд ограничительных мер, в том числе ограничение на выезд из страны, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях, а также запрет на регистрационные действия с имуществом гражданина.

Данные меры судебного пристава на мужчину повлияли и дали результат. Не желая дальнейших принудительных мер, гражданин Т. перечислил на содержание своих детей всю сумму задолженности. Свыше 200 тысяч рублей по одному исполнительному производству и 50 тысяч по другому.

В настоящее время на место работы гражданина направлены постановления об обращении взыскания на его заработную плату. Алиментные платежи будут удерживаться ежемесячно.