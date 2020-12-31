Общество

Псковичей просят оценить, как УФСИН России противодействует коррупции

Онлайн-опрос с оценкой работы, проводимой подразделением по противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области, будет проводиться с 15 января по 15 февраля 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, опрос проводится в соответствии с письмом Министерства труда России о методике оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Желающие принять участие в опросе могут перейти по ссылке и оценить работу подразделения по противодействию коррупции по УФСИН России по Псковской области в 2020 году.