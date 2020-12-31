Общество

В Пскове росгвардейцы и полицейские заступили на дежурство в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественную безопасность в Пскове обеспечивают сотрудники регионального управления Росгвардии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 31 декабря в 22.00 на Октябрьской площади состоялся развод подразделений Росгвардии и полиции, заступающих на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что подразделения Росгвардии в тесном взаимодействии с полицией должны на высоком уровне обеспечить безопасность граждан в новогоднюю ночь.

Также он пожелал сотрудникам в новом году уверенности в своих силах, крепости духа, здоровья и достижения поставленных целей.