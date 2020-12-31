Общество

Эксперт дал рекомендации по определению поддельного алкоголя

При выборе вина и водки нужно обращать внимание на место продажи - в больших супермаркетах любую бутылку можно брать совершенно без опаски. Об этом сообщила директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«В легальной розничной торговле нелегального алкоголя сегодня нет. В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учет стал обязательным для всех продавцов на территории России», - приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Олеся Буняева обратила внимание на то, что на сайте Роскалкогольрегулирования можно скачать специальное приложение, сканирующее марку, и с его помощью самостоятельно удостовериться в легальности конкретной бутылки.

Ни одна крупная розничная сеть не будет рисковать репутацией, высокими штрафами и лишением лицензии на продажу алкоголя ради нескольких бутылок «левой» водки, подчеркнула эксперт.