Общество

Александр Братчиков отмечает свой день рождения

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отмечает свой день рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Администрация Пскова и депутаты Псковской городской Думы поздравляют коллегу с праздником, желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма, надежных друзей, внимания родных, а также успехов в работе на благо города Пскова и его жителей», - отметили в пресс-службе.

Александр Братчиков родился 1 января 1975 года в городе Уржум. В 1991 году окончил среднюю школу в поселке Кожва Печорского района Коми ССР. В 1994 году окончил Ленинградское училище Олимпийского резерва, специализация «биатлон», мастер спорта. С 1994-1996 годы обучался в Академии физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. С 2005-2009 годы обучался в Северо-Западной Академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал с 1998 года. До 2006 года являлся генеральным директором строительно-архитектурной фирмы ООО «Стройпроект», с 2003 - генеральным директор по совместительству.

В 2003 - генеральный директор торгового дома «Титран СПБ», по совместительству заместитель гендиректора машиностроительного завода «Титран». С 2003 года - генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест». Акционер компаний ООО «ФК «Ладога», ООО «Мясная торговля».