Общество

Телеканал подарил дом многодетной матери из Псковской области

Телеканал ТВ-3 подарил дом многодетной матери-одиночке из деревни Вышгородок Пыталовского района Кристине Дмитриевой.

Фото: «МК в Пскове»

Несколько месяцев назад жюри шоу «Миллион на мечту» отказалось предоставить женщине деньги, чтобы она смогла улучшить свои жилищные условия. Воспитывающая шестерых детей Кристина Дмитриева рассказала, что ее сожитель злоупотребляет алкоголем, не помогает финансово, поэтому приобрести жилье на свои деньги невозможно, пишет «МК в Пскове».

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Фото: «МК в Пскове»

Позже выяснилось, что телеканал оплатил многодетной матери покупку дома в деревне Вышгородок. Об этом стало известно после выхода 31 декабря финальной передачи «Миллион на мечту».

Кристине Дмитриевой позволили самой выбрать дом, который ее устроил по всем параметрам.