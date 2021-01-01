Общество

Единороссы усиливают волонтерскую деятельность

Партия «Единая Россия» в этом году не уходит на каникулы, а наоборот усиливает свою деятельность и продолжает помогать врачам, работающим в «красной зоне». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, уже несколько недель единороссы привозят горячее питание медикам, которые 24/7 борются с коронавирусом и спасают десятки человеческих жизней.

Сегодня, 1 января, горячие обеды разгружал член партии «Единая Россия», депутат великолукской городской Думы Михаил Шмырев.

«Сейчас в условиях пандемии на плечи врачей легла огромная нагрузка, их работа бесценна и очень важна. Это малое, что мы можем сделать для них. Надеюсь, в новом году мы победим коронавирус и преодолеем все трудности», - отметил Михаил Шмырев.