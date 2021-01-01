Общество

Псков опустел 1 января после новогодней ночи

Сегодня, 1 января, улицы Пскова опустели после новогодней ночи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На улицах областного центра можно заметить редких прохожих, а также остатки использованной пиротехники. В этом году из-за распространения коронавируса официальный городской фейерверк был отменен, поэтому многочисленные салюты в новогоднюю ночь псковичи традиционно запускали самостоятельно.

В настоящее время в Пскове идет мокрый снег. Днем региональный гидрометцентр предупреждал о налипании мокрого снега на электропровода.