Общество

Ирина Богачева уверена, что здравоохранение справится с COVID-19 в 2021 году

Главный врач Островской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове выразила уверенность в том, что здравоохранение справится с коронавирусной инфекцией в 2021 году.

«Я думаю, что в следующем году за январь, февраль, март мы справимся с "ковидом"», - отметила она. Ирина Богачева не исключила, что коронавирус станет такой инфекцией, как обычный грипп, с которым здравоохранение умеет бороться.

Главный врач больницы указала на то, что в настоящее время есть возможность вакцинации от коронавируса. «Я считаю, нам есть с чем, высоко подняв голову, встречать 2021-й год», - сказала она и напомнила, что в следующем году перед здравоохранением поставлено «очень много задач».

Ирина Богачева напомнила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с президентом России Владимиром Путиным о «выделении колоссальной суммы денег на восстановление здравоохранения в приграничных городах: Пыталово, Печоры, Себеж». «Это 1,5 млрд рублей», - подчеркнула она.