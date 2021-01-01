Общество

Новые правила разведения костров на дачах вступили в силу в России

Вступившие в силу с 1 января новые правила противопожарного режима не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, нужно только соблюдать необходимые меры пожарной безопасности, пишет РИА Новости.

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Любой домовладелец на своем участке вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности, отмечал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома, в отдельных случаях – в семи метрах. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: ведро с водой, огнетушитель.

С 1 января в России начало действовать постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранили 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.