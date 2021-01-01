Общество

Великолукские полицейские поздравили детей из малоимущих семей с Новым годом

Сотрудники ПДН ОМВД России по городу Великие Луки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили детей из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Когда мир кружится в хороводе огней, так важно помнить, что в преддверии Нового Года есть дети, которые нуждаются в нашей заботе и ждут чудес, возможно, даже больше, чем остальные, - отметили в пресс-службе. - Сотрудники полиции с Дедом Морозом и Снегурочкой привезли частичку волшебства в их дома и подарили детям сладкие подарки, елочные украшения, игрушки и товары из текстиля».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Спонсорами акции выступили крупные торговые сети и благотворительные организации, добавили в ведомстве.