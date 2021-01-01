Общество

Депутат не согласна с журналом Time, назвавшим 2020-й «худшим годом из всех»

Депутат Псковской городской Думы, директор лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила, что не согласна с позицией американского журнала Time, который назвал 2020-й «худшим годом из всех».

Напомним, на обложке декабрьского номера журнала Time цифры 2020 перечеркивались двумя красными линиями, а внизу размещалась надпись: «Худший год из всех» («The worst year ever»).

«Журнал Time написал, что это был тяжелейший год в истории человечества. Нет, не тяжелейший. У нас было всякое», - сказала Ольга Федорова.

Обложка журнала Time / Instagram

Депутат выразила надежду, что в 2021 году жизнь быстрее вернется к «прежним форматам и радостям». «Без болезней, без ужасов, без смертей», - добавила она.