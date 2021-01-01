Общество

Псковский губернатор напомнил телефоны дежурно-диспетчерской службы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте напомнил телефоны единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях региона.

«Начались новогодние праздники. Мы находимся на постоянной связи с руководством МРСК Северо-Запада и руководителем Псковэнерго. Отрабатываем каждый сигнал и каждое обращение об отключении электроэнергии», - отметил он.

Телефоны ЕДДС: