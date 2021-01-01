Число случаев заражения COVID-19 в Псковской области превысило 24 тысячи

205 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки, с начала пандемии – 24073, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Фото: Вадим Боченков
«Динамика распространения заболевания продолжает снижаться, - отметил он. – Тем не менее сейчас особенно высоки риски заболеть в общественных местах».
Избавились от коронавируса за сутки 119 пациентов, всего – 12179. Скончались – 100. В Псковской области провели 214997 тестов на COVID-19, за сутки – 632.
«Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности. Это сейчас действительно важно», - добавил Михаил Ведерников.