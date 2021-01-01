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Общество

Число случаев заражения COVID-19 в Псковской области превысило 24 тысячи

01.01.2021 23:46|ПсковКомментариев: 2

205 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки, с начала пандемии – 24073, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

«Динамика распространения заболевания продолжает снижаться, - отметил он. – Тем не менее сейчас особенно высоки риски заболеть в общественных местах».

Избавились от коронавируса за сутки 119 пациентов, всего – 12179. Скончались – 100. В Псковской области провели 214997 тестов на COVID-19, за сутки – 632.

«Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности. Это сейчас действительно важно», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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