Общество

Число случаев заражения COVID-19 в Псковской области превысило 24 тысячи

205 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки, с начала пандемии – 24073, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

«Динамика распространения заболевания продолжает снижаться, - отметил он. – Тем не менее сейчас особенно высоки риски заболеть в общественных местах».

Избавились от коронавируса за сутки 119 пациентов, всего – 12179. Скончались – 100. В Псковской области провели 214997 тестов на COVID-19, за сутки – 632.

«Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности. Это сейчас действительно важно», - добавил Михаил Ведерников.