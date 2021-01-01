Общество

Псковичам дали рекомендации по безопасному отдыху в новогодние каникулы

Псковичам дали советы по безопасному отдыху в новогодние каникулы. Рекомендации опубликовало областное управление МЧС.

Фото: МЧС России

«Наступили долгожданные новогодние каникулы. Отдохнуть в это время можно по-разному. Однако, чтобы такой досуг и праздничное настроение не были испорчены негативными последствиями, необходимо помнить о некоторых мерах предосторожности. Зачастую новогодние каникулы граждане проводят на дачных или загородных участках. Как правило, отопление в таких домах печное, что сопряжено с определенной опасностью», - отметили в ведомстве и напомнили, что запрещается при эксплуатации печей и каминов:

- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы. Топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных ее частей. Поэтому рекомендуется ее топить не чаще 2-3-х раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

«К Новому году граждане украшают свой дом гирляндами и разного рода электрическими осветительными приборами. Все это, несомненно, создает праздничное настроение, но следует помнить об опасности короткого замыкания, поэтому гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки. Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку. Самое главное правило пожарной безопасности – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает», - добавили в управлении МЧС.