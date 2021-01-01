Общество

Скончался основатель Псковского политехнического института Николай Солнышкин

В Пскове на 94-м жизни скончался профессор Николай Солнышкин. Его не стало 31 декабря, сообщили в ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Николай Солнышкин – основатель и директор Псковского политехнического института (1972-1994), профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения (1974-2005), советник президента СПбГТУ (1994-2004), заслуженный машиностроитель РСФСР (1991), член-корреспондент Международной академии наук высшей школы (2000), почетный работник высшего профессионального образования (2001), почетный гражданин города Пскова (2003). Награжден 2-мя орденами «Знак почета» и многочисленными медалями.

О дате и месте погребения будет сообщено дополнительно.