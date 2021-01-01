Общество

Псковский облсовпроф выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мешкова

Коллектив Псковского облсовпрофа выразил соболезнования родным и близким Алексея Мешкова. Почетный энергетик СССР, заслуженный работник Минтопэнерго России, почетный гражданин Дедовичского района скончался 31 декабря на 95 году жизни.

«Под его руководством и при его активном участии создавалось и развивалось большое количество энергетических , инфраструктурных и социальных проектов. Даже после ухода на пенсию Алексей Алексеевич продолжал активно участвовать в общественной жизни Дедовичского района и Псковской области. Это человек с огромной трудовой биографией, который умел добиваться поставленных целей и воплощать в жизнь различные проекты. Как руководитель и профсоюзный деятель он активно участвовал в жизни персонала Дедовичской ГРЭС и сотрудничал с профсоюзным движением региона постоянно улучшая условия труда на предприятии, - сказали в облсовпрофе. - Светлая память об Алексее Алексеевиче Мешкове и его делах будет жить в сердцах псковичей».