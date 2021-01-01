Общество

Дети-сироты прислали псковским полицейским новогоднюю видеооткрытку

Воспитанники псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в видеоформате поздравляют полицейских с наступившими праздниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Дружба между подопечными социального учреждения и стражами порядка длится уже долгое время. Ежегодно полицейские поздравляют ребят с праздниками, проводят с ними "Зарядку со стражем порядка", профилактические мероприятия, тематические экскурсии, а также приходят в гости с новогодними поздравлениями», - отметили в ведомстве.

В этот раз дети подготовили для сотрудников УМВД видеооткрытку, они пожелали стражам порядка мира и добра, здоровья и хорошего настроения, бодрости духа и оптимизма.