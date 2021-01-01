Общество

Юрий Демьяненко выразил соболезнования по поводу смерти профессора Николая Солнышкина

Экс-ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко выразил искренние соболезнования родным и близким профессора, основателя Псковского политехнического института Николая Солнышкина, который умер 31 декабря на 94-м году жизни.

«Николай Петрович прожил очень достойную жизнь. Он был настоящим профессионалом, всегда работал с полной отдачей и внес неоценимый вклад в развитие системы образования Псковской области. Светлая ему память», - сказал Юрий Демьяненко.

Прощание с Николаем Солнышкиным пройдет 5 января. Отпевание состоится в 10.00 в храме Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.