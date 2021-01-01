Общество

Стала известна дата прощания с известным псковским юристом Иваном Лысковцом

Прощание с известным псковским юристом, нотариусом, депутатом Псковского областного Собрания первого и третьего созывов Иваном Лысковцом состоится в понедельник, 4 января, в 11.30 у храма святого Александра Невского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили коллеги Ивана Лысковца.

Похоронен он будет в деревне Печки Печорского района.

Иван Лысковец родился 1 июля 1949 года в деревне Манча Березинского района Минской области Белоруссии. В 1968 году окончил Минский радиотехнический техникум, а в 1975 году - Свердловский государственный юридический институт. В 1976 году стал председателем Бежаницкого районного суда, а в 1982 году – судьей Псковского областного суда. В 1986 году начал работу в органах исполнительной власти региона – сначала заместителем начальника отдела юстиции Псковской области, затем председателем государственно-правового комитета администрации Псковской области. В 1994 году стал исполнительным директором областной нотариальной палаты. С ноября 1996 года и до последних дней работал нотариусом в городе Пскове.

В январе 1994 года был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов от избирательного округа №10 (Бежаницкий, Новоржевский районы). В марте 2002 года вновь вошел в состав депутатского корпуса – по округу №5 (Псков). Входил в состав комитета по законодательству Псковского областного Собрания депутатов.