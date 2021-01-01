Общество

Известные псковички рассказали, как встретили Новый год

Знаменитые уроженки Пскова - «Мисс Вселенная», телеведущая Оксана Федорова и актриса Юлия Пересильд — рассказали, как встретили Новый год.

«Наш спортивный Новый год! По традиции и этот год мы отметили в семейном кругу за городом! У нас есть свои новогодние ритуалы. Вместе с детьми наряжаем елку, уже к папиному дню рождения она готова, в последний день года идем в спортзал, потом в баню, катаемся на ледянках, готовим для всех подарки, играем в снежки, наряжаем территорию, запекаем утку, делаем "Наполеон", встречаем друзей и, конечно, запускаем новогодний салют. Ах да, забыла, без речи президента никуда», - написала в своем инстаграм-аккаунте Оксана Федорова.

«Да, мы встретили этот год 2021!!! 16 взрослых, 8 детей, 3 собаки, 3 кота в одном доме. Все живы-здоровы и счастливы! Спасибо, мои дорогие друзья! Это было бодро, весело и очень радостно», - поделилась в своем инстаграм-аккаунте Юлия Пересильд.