Общество

Псковские коммунисты скорбят по умершему экс-депутату Ивану Лысковцу

Псковский областной комитет КПРФ выражает соболезнование в связи с кончиной известного псковского юриста, нотариуса, депутата Псковского областного Собрания первого и третьего созывов Ивана Лысковца. «Приносим семье, родным и близким самые искренние соболезнования», - сказали Псковской Ленте Новостей в обкоме партии.

Ранее сообщалось, что прощание с Иваном Лысковцом состоится в понедельник, 4 января, в 11.30 у храма святого Александра Невского в Пскове. Похоронен он будет в деревне Печки Печорского района.