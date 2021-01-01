Общество

Псковичей призывают не пить спиртное в бане во время праздников

Псковичей призывают не забывать о безопасности в бане. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, баня - опасное в плане возникновения пожаров строение, поэтому следует соблюдать ряд рекомендаций.

«В новогодние каникулы многие граждане отправляются на свои дачные участки и в загородные дома. Традиционным видом отдыха за городом является поход в баню, - отметили в ведомстве. - В каждой бане применяется для обогрева печь - дровяная или электрическая, а любой нагревательный прибор большой мощности, по своей сути, является пожароопасным объектом. Парилка в этом случае становится объектом повышенной пожарной опасности. Поэтому следует обязательно придерживаться определенных правил, несоблюдение которых может привести к весьма печальным последствиям».

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому важно важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной, обратили внимание в управлении МЧС.

«Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что, следить за топкой печи надо постоянно!» - подчеркивается в сообщении.

Также в ведомстве рекомендовали не забывать о том, что в бане нельзя пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять печь без присмотра.

В случае возникновения пожара необходимо звонить в пожарную охрану по телефонам: 01, 101, 112.