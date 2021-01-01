Общество

Псковский обком КПРФ о смерти Алексея Мешкова: Ушел из жизни человек-легенда

Коллектив Псковского областного комитета КПРФ выражает соболезнования родным и близким Алексея Мешкова. Почетный энергетик СССР, почетный гражданин Дедовичского района скончался 31 декабря на 95-м году жизни.

«Для Дедовичского района и его жителей это невосполнимая потеря. Ушел из жизни человек-легенда, он жил и работал на благо людей, шел напролом и добивался цели в решении любых жизненных проблем, велики его заслуги в развитии нашего поселка и района», - сказали Псковской Ленте Новостей в обкоме партии.