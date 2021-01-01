Общество

В России началась выдача паспортов вакцинированных от COVID-19

Сертификат вакцинации от COVID-19 теперь можно получить на сайте госуслуг. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса»,- рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Появление новой функции на сайте госуслуг министр анонсировал еще в декабре, отметив тогда, что возможность получения электронной версии паспорта вакцинации удобна для граждан - справку о прививке легко предъявить в любое время, например, с телефона. Кроме того, такие паспорта невозможно подделать.

На данный момент вакцинация проводится двумя российскими вакцинами: «Спутником V» НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКороной» ГНЦ «Вектор».