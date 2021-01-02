Общество

245 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

245 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 24 тысячи 318 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что в активных очагах новых случаев заражения не выявлено. «Действующих противовирусных ограничений на настоящий момент достаточно. Берегите себя! Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах», - отметил глава региона.

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Всего в регионе проведено 216 тысяч 207 исследований на коронавирус, в том числе 1210 тестов специалисты сделали за минувшие сутки.

Выздоровели 12 тысяч 236 человек (+57), умерли 100 пациентов.