Общество

Конкурс на лучшую новогоднюю елку двора проведут в Великих Луках

Конкурс на лучшую новогоднюю елку двора в пятый раз пройдет в Великих Луках. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава города Николай Козловский.

Он отметил, что в 2020 году во дворах Великих Лук установлено порядка 100 новогодних деревьев. Лучшее из них определят в группе «Общественные советники. Великие Луки», конкурс продлится до 15 февраля. Для участия нужно выложить в специальный альбом снимок своей ели с обязательным указанием адреса (номера дома и улицы), по которому она установлена.

«Проголосовать можно как за елки, представленные в группе, так и за те, которые, по мнению жителей, достойны звания лучшей. Победитель будет определен по количеству "лайков". Приглашаю принять участие!» - говорится в сообщении.