Общество

Умер экс-руководитель Дедовичского района Павел Федоров

1 января на 91-м году жизни скончался бывший председатель Дедовичского райисполкома, Почетный гражданин района Павел Федоров. Как сообщили в администрации муниципального образования, прощание пройдет 3 января по адресу: ул.Садовая, д.19 в 10:00 час., площадь Советов (у здания администрации района) - в 10:45 час., затем отпевание в храме Покрова Божией Матери.

Павел Владимирович Федоров родился 23 октября 1930 года в д. Зуево Дедовичского района. Окончил Великолукский сельскохозяйственный институт. После службы в рядах Советской Армии работал директором Дома культуры, инструктором РК КПСС, председателем колхоза «Красный партизан», начальником управления сельского хозяйства. В 1974-1991 гг. - председатель Дедовичского райисполкома. С 1991 года пенсионер, однако продолжал работать - заместителем директора по производству и переработке сельхозпродукции ТПФ «Энерготорг», консультантом по торговле и сельхозпродукции ЗАО «Шелонь», и.о. директора швейного объединения ООО «Славянка Д». Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

«Смерть Павла Владимировича - невосполнимая утрата для родных, близких, друзей и всех нас. Коллектив администрации района скорбит вместе со всеми. Словами невозможно передать глубину постигшего нас общего горя. Светлая память о Павле Владимировиче навсегда останется в наших сердцах», - отметили в администрации Дедовичского района.