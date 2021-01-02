Общество

МЧС рекомендует псковичам не оставлять детей одних дома

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям правила пожарной безопасности, которые необходимо прививать детям. Рекомендации размещены в воскресенье, 3 января, на сайте ведомства. Публикация связана с наступлением праздников и школьных каникул, когда дети свободны от ежедневных школьных уроков и домашних заданий и могут посвятить больше свободного времени играм. «Некоторые занимательные детские игры могут привести к неприятностям. Это прежде всего касается шалости с огнем и со всем, что с ним связано», - отметили спасатели.

«Одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнем. Ценой такого баловства могли бы стать жизнь и здоровье детей! В основном, ответственность за это лежит на родителях, которые не уделили должного внимания вопросам безопасности детей, не прячут от них спички, не контролируют их поведение, не следят за играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками. Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых – на стройках, чердаках, подвалах, вблизи надворных построек.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом случае прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Опасно оставлять детей одних в запертых квартирах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.

Напоминаем родителям: по возможности, не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», а также объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации.

Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому, в случае пожара ребенку необходимо: как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб:

-101 – пожарная охрана;

-102 – полиция;

-103 – скорая медицинская служба;

-104 – аварийная газовая служба.

-или «112» - где диспетчер переадресует ваш звонок в нужную службу», - говорится в сообщении МЧС.