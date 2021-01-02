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Общество

Полиция разъяснила псковичам, как избежать «развода» на сайтах знакомств и в соцсетях

03.01.2021 10:11|ПсковКомментариев: 0

Управление МВД России по Псковской области напоминает жителям региона о том, что сайты знакомств становятся излюбленной площадкой для мошенников. 

«Как показывает практика, сайты знакомств — это не только доступный сервис, где можно познакомиться с представителями противоположного  пола. Нередко  подобные сайты  становятся удобной  площадкой  для мошенников, на которой они ищут своих жертв, реализуя свои преступные схемы. Один из способов  такого «развода»   – выманивание интимных фото и видео с целью дальнейшего шантажа.

Нередко жертвами мошенников становятся несовершеннолетние. Некоторые из них из-за боязни быть опозоренными и из-за того, что родители узнают об их проступках, не находят другого решения, как покончить жизнь самоубийством.

Цель  злоумышленников – завести близкое знакомство со своей жертвой. Сайты знакомств идеально подходят для этого. Ведь именно здесь ищут не только серьезные отношения, но, порой, и необременительные. В зависимости от пола жертвы мошенники используют разные схемы. Если внимание злоумышленника привлек мужчина, то он списывается с ним с аккаунта красивой девушки. После непродолжительного общения «красотка» предлагает обменяться страницами в соцсетях и продолжить общение в каком-нибудь мессенджере, например, в скайпе. Переписка быстро переходит в видеозвонок. Но только вместо лица собеседника - видео эротического содержания. И жертве предлагают присоединиться к этому «действу».

Большинство пользователей радуется такому повороту событий, ведь именно чего-то такого пикантного они и искали на сайте знакомств. Между тем, с той стороны ведется видеозапись, которая в дальнейшем и станет инструментом для шантажа.

С девушками  мошенник либо начинает вести долгую переписку, постепенно переходя на виртуальные отношения, а затем  к интимным фотографиям, либо же предлагает крупную сумму денег за несколько фото в обнаженном виде или приватное видео. Те, кто соглашаются, добровольно отдают оружие против себя.

Злоумышленник  начинает требовать с жертвы денег, угрожая тем, что в противном случае  выложит все фото и видео в открытый доступ, разошлет друзьям и знакомым, пришлет на работу. Все данные у него уже есть. Именно для этого он так настойчиво просил ссылку на страницы в соцсетях, чтобы узнать, кому рассылать, узнавал о месте работы.

Суммы фигурируют самые разные. Перечисление же происходит на анонимный кошелек. Причем, страницы преступников все фейковые: что на сайте знакомств, что в соцсетях, так же как и аккаунты в мессенджерах, поэтому вычислить самостоятельно шантажиста сложно.

Что делать, если вас подобным образом шантажируют?  Заплатив, вы только покажете свой страх и то, насколько вам важно, чтобы ваши интимные материалы ни к кому не попали. А значит, вы – идеальная жертва. И вас начнут «доить», каждый раз, требуя все новые и новые суммы. Пускать все на самотек и игнорировать шантажиста тоже не стоит.

Вы же легко можете перевернуть ситуацию. Просто напомните ему, чем грозят его противоправные  действия, и сообщите, что вы собираетесь писать заявление в правоохранительные органы. Только обязательно предварительно сделайте скриншоты переписки, сохраните все сведения об аккаунте преступника, чтобы у вас были данные на руках в случае, если он вдруг удалит все. Видя, что схема не работает, мошенники обычно быстро исчезают и больше не появляются.

Таким образом, легкое, на первый взгляд, развлечение может принести человеку массу неприятностей. Поэтому будьте осторожны на сайтах знакомств и в соцсетях. Не давайте преступникам инструменты для шантажа вас», - рекомендуют псковичам в полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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