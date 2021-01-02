Общество

Прощание с экс-директором Псковской ГРЭС Алексеем Мешковым пройдет в воскресенье

Прощание с экс-директором Псковской ГРЭС, бывшим депутатом Псковского областного Собрания Алексеем Мешковым пройдет в воскресенье, 3 января, в Дедовичах. Как сообщалось ранее, проститься с ним можно:

в 11.00 по адресу: улица Весенняя, 9;

в 11.30 у Псковской ГРЭС;

в 12.30 на кладбище в Красных Горках.

Напомним, почетный энергетик СССР, почетный гражданин Дедовичского района скончался 31 декабря в возрасте 94 лет. Соболезнования родным выразил губернатор Михаил Ведерников.

«Большая потеря для Дедовичского района и для всех нас, - отметил глава региона в Instagram. - Вчера ушел из жизни почетный гражданин муниципалитета Алексей Алексеевич Мешков. Он более 70 лет трудился на благо района, внес ключевой вклад в строительство здания гостиницы «Русь», районного дома культуры, больничного комплекса, а также всего современного облика микрорайона Энергетиков».

Михаил Ведерников напомнил, что за месяц до конца года вручил Алексею Мешкову медаль «За заслуги перед Псковской областью».