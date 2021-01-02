Общество

Названа самая благородная профессия России

Россияне выбрали самую благородную профессию 2020 года. Список возглавила работа медиков, за которую проголосовали 29 процентов респондентов, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

В ходе опроса участникам задавали вопрос: «Какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?» Около 10 процентов респондентов выбрали учителя, еще по 4 процента назвали таковыми профессии спасателя и курьера.

Участники опроса пояснили в комментариях, что в период строгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса, многие россияне были вынуждены обратить внимание на работу сотрудников служб доставки, передает SuperJob. Около 3 процентов респондентов считают профессию строителя самой благородной. Еще 2 процента выбрали военнослужащих, сотрудников пожарных служб и дворников.

Как отмечает «Лента.ру», примерно четверть респондентов не смогли выбрать только одну самую благородную и нравственную профессию и назвали их совокупность. В список вошли ветеринары, продавцы, шоферы, шахтеры, сантехники, юристы, летчики, программисты, повара, инженеры, космонавты и библиотекари. Около 6 процентов считают, что понятия «благородная профессия» больше не существует.