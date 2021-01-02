Более ста человек умерли в Псковской области от коронавируса

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19, на данный момент проведено 216 207 исследований (1210 за последние сутки).
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 24318 (+245). Выздоровело – 12236 (57). Умерло – 101 ( +1 за сутки)
Данные по муниципальным образованиям.
Псков – 9032
Великие Луки – 4685
Бежаницкий район - 198
Великолукский район – 630
Гдовский район – 261
Дедовичский район – 291
Дновский район - 251
Красногородский район – 142
Куньинский район – 187
Локнянский район - 167
Невельский район – 964
Новоржевский район – 248
Новосокольнический район – 476
Опочецкий район – 632
Островский район – 1141
Палкинский район – 286
Печорский район – 491
Плюсский район – 339
Порховский район – 752
Псковский район – 2036
Пустошкинский район – 165
Пушкиногорский район - 161
Пыталовский район – 159
Себежский район – 280
Струго-Красненский район – 235
Усвятский район – 104
Иногородние (с 30.12.2020) - 5