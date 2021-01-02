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Более ста человек умерли в Псковской области от коронавируса

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Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19, на данный момент проведено 216 207 исследований (1210 за последние сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 24318 (+245). Выздоровело – 12236 (57). Умерло – 101 ( +1 за сутки) Данные по муниципальным образованиям. Псков – 9032

Великие Луки – 4685

Бежаницкий район - 198

Великолукский район – 630

Гдовский район – 261

Дедовичский район – 291

Дновский район - 251

Красногородский район – 142

Куньинский район – 187

Локнянский район - 167

Невельский район – 964

Новоржевский район – 248

Новосокольнический район – 476

Опочецкий район – 632

Островский район – 1141

Палкинский район – 286

Печорский район – 491

Плюсский район – 339

Порховский район – 752

Псковский район – 2036

Пустошкинский район – 165

Пушкиногорский район - 161

Пыталовский район – 159

Себежский район – 280

Струго-Красненский район – 235

Усвятский район – 104

Иногородние (с 30.12.2020) - 5