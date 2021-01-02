Общество

По нацпроекту за 2020 год в Псковской области отремонтировано порядка 170 км дорог

В рамках реализации национально проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год в Псковской области отремонтировано порядка 170 км дорог. В их число вошли более 140 км региональных и около 30 км местных дорог.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, всего на реализацию мероприятий нацпроекта было выделено порядка 2,6 млрд рублей консолидированного бюджета. Помимо дорожного ремонта была произведена установка порядка 1,1 тыс дорожных знаков, специалисты обустроили искусственное освещение на 16,4 км дорог. Вблизи образовательных учреждений организовано порядка 2,5 км пешеходных переходов, вдвое расширена система фотовидеофиксации нарушений. Все эти мероприятия в значительной степени повышают безопасность на дорогах.

В 2021 году работа в данном направлении будет продолжена. В частности, запланировано приведение в порядок порядка 194 км дорог.

«Как показывает практика, намеченные планы до сих пор нам всегда удавалось перевыполнять за счет экономии — поэтому постараемся преодолеть символическую отметку в 200 км», — отметил губернатор Михаил Ведерников, комментируя работы в рамках нацпроекта БКАД.