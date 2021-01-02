Общество

Михаил Ведерников сообщил о выполнении в полном объеме нацпроекта «Здравоохранение»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что к концу 2020 года планы по реализации национального проекта «Здравоохранение» выполнены в полном объеме. Соответствующая запись размещена в инстаграм-аккаунте главы региона 3 января. При этом отмечается, что реализация мероприятий нацпроекта проходила в очень сложных условиях, так как большинство профильных специалистов были напрямую задействованы в противодействии COVID19.

Подводя итоги работы, губернатор отметил: закуплено и установлено 90 единиц медоборудования в организациях онкологического и сердечно-сосудистого профилей. В том числе, ангиограф и линейный ускоритель общей стоимостью 184 млн рублей.

На 84,3 млн рублей закуплены лекарства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

На 17 млн рублей проведен капремонт первого этажа Великолукской детской городской поликлиники. Учреждение получило новое оборудование для офтальмологического и рентгенологического кабинетов, а также аппарат УЗИ и ЛОР-комбайн.

21 млн рублей направлен на выплаты студентам-целевикам и медработникам при первом трудоустройстве. Всего за год в регионе удалось привлечь 85 человек среднего медперсонала и 43 врача.

«В 2021 году продолжится оснащение медорганизаций новой техникой. Из крупнейших покупок запланированы, в том числе, два томографа – в областную больницу и онкодиспансер. Аукционные процедуры по ним запустили уже в 2020-м году», - сообщил Михаил Ведерников.