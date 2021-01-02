Общество

Великолучанам напомнили о правилах пожарной безопасности

В воскресенье, 3 января, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки был проведен профилактический рейд, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

В ходе рейда с жителями города Великие Луки проводились разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности в быту и при эксплуатации печного оборудования.

Сотрудники МЧС России напомнили номера вызова экстренных служб. В ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, листовки о мерах пожарной безопасности в быту. При проведении профилактического рейда дополнительно были разъяснены правила безопасности на водных объектах, а также об опасности выхода на неокрепший лед. Главная задача мероприятия – максимально снизить риск возникновения пожаров, как в жилом секторе, так и на объектах с массовым пребыванием людей в осенне-зимний период.