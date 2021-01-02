Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последний скорый
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
новый год еда без хлопот
С двух ног в один сапог
новогодний шоппинг
твоя история Проект Агон
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 02.01.2021 21:562 245 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области 03.01.2021 17:150 О закрытии на карантин Святогорского монастыря сообщили в Пушкинском заповеднике 03.01.2021 16:450 Великолучанам напомнили о правилах пожарной безопасности 03.01.2021 16:160 Михаил Ведерников сообщил о выполнении в полном объеме нацпроекта «Здравоохранение» 03.01.2021 15:390 По нацпроекту за 2020 год в Псковской области отремонтировано порядка 170 км дорог 03.01.2021 14:550 Когда по прогнозам нормализуется ситуация с электроснабжением, сообщил псковский губернатор
 
 
 
Самое популярное 01.01.2021 18:154 Скончался известный псковский юрист, экс-депутат Иван Лысковец 02.01.2021 16:541 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 01.01.2021 17:248 Новые автобусы выехали на городские маршруты в Пскове 01.01.2021 09:003 270 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 01.01.2021 20:015 Великолучане срубили голубые ели в парке аттракционов в канун Нового года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Великолучанам напомнили о правилах пожарной безопасности

03.01.2021 16:45|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье, 3 января, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки был проведен профилактический рейд, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. 

В ходе рейда с жителями города Великие Луки проводились разъяснительные беседы о правилах  пожарной безопасности в быту и при эксплуатации печного оборудования. 

Сотрудники МЧС России напомнили номера вызова экстренных служб. В ходе  рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, листовки о мерах пожарной безопасности в быту. При проведении профилактического рейда дополнительно были разъяснены правила безопасности на водных объектах, а также об опасности выхода на неокрепший лед. Главная задача мероприятия – максимально снизить риск возникновения пожаров, как в жилом секторе, так и на объектах с массовым пребыванием людей в осенне-зимний период.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 674 человека
03.01.2021, 17:150 О закрытии на карантин Святогорского монастыря сообщили в Пушкинском заповеднике 03.01.2021, 17:100 Псковичей приглашают на занятия в воркаут-центр 03.01.2021, 16:450 Великолучанам напомнили о правилах пожарной безопасности 03.01.2021, 16:160 Михаил Ведерников сообщил о выполнении в полном объеме нацпроекта «Здравоохранение»
03.01.2021, 16:060 Российский УАЗ «Патриот» начнут продавать в США 03.01.2021, 15:450 Роспотребнадзор изучает данные о новой смертельной болезни 03.01.2021, 15:390 По нацпроекту за 2020 год в Псковской области отремонтировано порядка 170 км дорог 03.01.2021, 15:120 В России впервые с конца ноября выявлено менее 25 000 заразившихся коронавирусом за сутки
03.01.2021, 14:550 Когда по прогнозам нормализуется ситуация с электроснабжением, сообщил псковский губернатор 03.01.2021, 14:181 В Псковской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка 03.01.2021, 14:040 Энергетики восстановили электроснабжение 80% населенных пунктов после ледяного дождя и снегопада 03.01.2021, 13:450 Эксперты спрогнозировали, как пройдут выборы в Госдуму в 2021 году
03.01.2021, 13:101 Более ста человек умерли в Псковской области от коронавируса 03.01.2021, 13:010 До пяти градусов мороза прогнозируют в Псковской области в понедельник 03.01.2021, 12:580 Полиция советует псковичам своевременно заменить паспорта 03.01.2021, 12:330 Собака насмерть загрызла ребенка
03.01.2021, 12:130 Псковское УГИБДД напомнило автовладельцам о порядке погашения задолженности 03.01.2021, 11:544 Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса 03.01.2021, 11:420 Техосмотр начнут фиксировать на камеру 03.01.2021, 11:291 Андрей Турчак прокомментировал вступление в силу поправок о «народном бюджетировании»
03.01.2021, 11:060 35 человек задержаны после массовой драки со стрельбой в Москве 03.01.2021, 10:520 Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в краже из магазина 03.01.2021, 10:490 Названа самая благородная профессия России 03.01.2021, 10:382 Жириновский назвал «последний шанс» Трампа
03.01.2021, 10:250 Прощание с экс-директором Псковской ГРЭС Алексеем Мешковым пройдет в воскресенье 03.01.2021, 10:110 Полиция разъяснила псковичам, как избежать «развода» на сайтах знакомств и в соцсетях 03.01.2021, 09:530 Стал известен соперник России в полуфинале МЧМ по хоккею 03.01.2021, 09:450 МЧС рекомендует псковичам не оставлять детей одних дома
03.01.2021, 09:440 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 03.01.2021, 09:171 В Москве повысили минимальные пенсии и соцвыплаты 03.01.2021, 02:470 Умер экс-руководитель Дедовичского района Павел Федоров 03.01.2021, 01:430 Спикер парламента Эстонии вновь заявил о претензиях на часть Печорского района
02.01.2021, 23:440 Конкурс на лучшую новогоднюю елку двора проведут в Великих Луках 02.01.2021, 23:260 Сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею 02.01.2021, 23:140 Системообразующую энергосеть восстановили в Псковской области после ледяного дождя 02.01.2021, 23:000 Страдающего потерей памяти мужчину ищут в Псковской области
02.01.2021, 22:290 В Палкино у снегоуборочной машины отлетели колеса 02.01.2021, 21:562 245 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области 02.01.2021, 21:280 Скончался один из основателей экономической журналистики в России Александр Шадрин 02.01.2021, 21:050 Энергоснабжение восстановлено в 230 населенных пунктах Псковской области
02.01.2021, 20:374 Минздрав назвал число получивших вакцину от COVID-19 россиян 02.01.2021, 20:030 Андрей Аленичев: Спортсмены очень ждут открытия стадиона «Машиностроитель» 02.01.2021, 19:327 Вступил в силу закон, усиливающий гарантии неприкосновенности экс-президентов России 02.01.2021, 19:010 Псковичей призывают не пить спиртное в бане во время праздников
02.01.2021, 18:340 Псковский обком КПРФ о смерти Алексея Мешкова: Ушел из жизни человек-легенда 02.01.2021, 18:051 Совещание по координации действий при ликвидации последствий снегопада организуют в Псковской области 02.01.2021, 17:570 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 02.01.2021, 17:520 После снегопада 16 тысяч жителей Псковской области остались без света
02.01.2021, 17:381 В РПЦ советуют пожилым людям не посещать храмы на Рождество 02.01.2021, 17:370 Фотофакт: В Пскове упавшее дерево разбило окно в многоэтажке 02.01.2021, 17:160 Социально значимые объекты Псковской области получают электроэнергию в полном объеме 02.01.2021, 16:541 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
02.01.2021, 16:400 Снег обещают синоптики псковичам 3 января 02.01.2021, 16:202 В России началась выдача паспортов вакцинированных от COVID-19 02.01.2021, 15:570 Псковская областная филармония готовится удивлять зрителей в 2021 году 02.01.2021, 15:340 Псковские коммунисты скорбят по умершему экс-депутату Ивану Лысковцу
02.01.2021, 15:120 ВОЗ назвала образцовой работу российских медиков в период пандемии 02.01.2021, 14:510 Известные псковички рассказали, как встретили Новый год 02.01.2021, 14:270 Водку, «Оливье» и шоколад пытались украсть из магазина псковичи 1 января 02.01.2021, 14:103 Исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» умер от коронавируса
02.01.2021, 13:560 Стала известна дата прощания с известным псковским юристом Иваном Лысковцом 02.01.2021, 13:470 В России изменятся правила практической части экзамена на водительские права 02.01.2021, 13:350 Юрий Демьяненко выразил соболезнования по поводу смерти профессора Николая Солнышкина 02.01.2021, 13:300 Андрей Царев оценил поддержку НКО в 2020 году
02.01.2021, 13:160 Жителей Себежского района просят помочь с уборкой упавших деревьев 02.01.2021, 12:450 Дети-сироты прислали псковским полицейским новогоднюю видеооткрытку 02.01.2021, 12:282 Число новых случаев COVID-19 в России упало до минимума с 9 декабря 02.01.2021, 11:590 Псковский облсовпроф выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мешкова
02.01.2021, 11:580 Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили росгвардейцы в Великих Луках 02.01.2021, 11:400 Артист Василий Лановой заразился коронавирусом 02.01.2021, 11:280 В Эстонии отменили запрет на политическую агитацию в день голосования 02.01.2021, 11:062 Скончался основатель Псковского политехнического института Николай Солнышкин
02.01.2021, 11:000 Митрополит Тихон совершил богослужение в день памяти Иоанна Кронштадтского 02.01.2021, 10:401 В России введен налог с процентов по вкладам свыше миллиона рублей 02.01.2021, 10:170 Автобус съехал в кювет на маршруте Петербург — Бежаницы 02.01.2021, 09:531 В Псковской области энергетики перешли на особый режим работы из-за снегопада
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.