Общество

Пушкинское Петровское приглашает в усадебный мир в живописи и графике Натальи Аксёновой

В Государственном Пушкинском Заповеднике, в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» для посетителей открыли выставку «Усадебный мир в цвете теней». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, в экспозицию вошли работы Натальи Аксёновой — научного сотрудника музея, члена Союза художников Российской Федерации и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП Юнеско.



Фрагмент экспозиции в доме П.А. и В.П. Ганнибалов в Петровском. Фото: Пушкинский Заповедник.

Условно выставку можно разделить на два больших отдела. Первый из них — подборка из 14 классических, многофигурных силуэтов: от портретов поэта и видов псковских пушкинских мест до жанровых картинок, так или иначе отражающих жизнь условной, «идеальной» усадьбы XVIII—XIX столетий. Другая составляющая персональной экспозиции — циклы иллюстраций к произведениям Пушкина: неоконченному роману «Арап Петра Великого», поэме «Мазепа», к «Евгению Онегину», к «Пиковой даме».

Своеобразным дополнением к выставке служат фигуры-обманки (фр. – тромплёй, trompe-l'œil). Такие фигуры, нарисованные на тонкой деревянной панели и вырезанные по контуру, были популярны в странах Западной Европы в XVII — XIX веках: иногда они служили каминными экранами, а иногда ставились «для шутки» на входе в дом или в парадные комнаты. В Петровском можно увидеть выполненные в такой технике фигуры Татьяны, пишущей «…На отуманенном стекле / Заветный вензель О да Е», а также «царского арапа» и его невесты.

Планируется, что выставка работ Натальи Аксёновой будет работать в Петровском до конца наступившего года.