Общество

Стаффордширский терьер из Пскова прославился на весь мир, изображая героев картин

Четвероногая модель из Пскова Ханна обрела мировую популярность, изображая во время карантина героев известных картин. В воскресенье, 3 января, о собаке рассказал Первый канал. По словам Елены Колачевой, хозяйки Ханны, в портфолио стаффордширского терьера уже с полсотни работ – шедевров мирового искусства.

Ушли в искусство Елена и Ханна этой весной. Все началось с флешмоба в социальных сетях, где тысячи людей из разных стран устроили «изоизоляцию».

Когда музеи и галереи были закрыты, а дальше дома и выйти-то было некуда, кто-то придумал изображать известные картины из того, что есть под рукой. Стопроцентно достоверно все равно не получится, но должно быть хоть немного похоже. Тут главное — детали.

И кто только не пытался изобразить «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера» Искусство быть не собой осваивали и в одиночку, и целыми семьями. Коты тоже приложили лапы к творчеству. В общем, чем бы самоизолированные ни тешились, им точно скучать было некогда. Старались все, но самой заметной оказалась Ханна. Про нее писали и британские газеты, и российские журналы, сообщает Первый телеканал.

Если «Нос» или «Яйцо» получились как-то само собой, то с «Венерой» Боттичелли Ханне пришлось повертеться на спине. «Собака с грушами» наверняка бы поразила и Серова, а уж «Неизвестная», почти как у Крамского, заставила поклонников усомниться — уж не компьютерный монтаж ли этот пронзительный собачий взгляд. Но Елена уверяет: никакого обмана, просто порой собаки тоже — артисты.

Как сообщает Первый канал, секрет здесь не столько в глубоком печальном взгляде, природных данных и актерском мастерстве, сколько — в любви к угощениям. «Чем толще куски такой мотивации, тем лучше. Модель за фигуру не боится, да и молочной колбасой ее балуют редко. Дело только за реквизитом. Немного ниток, линейка, консервный нож тоже пригодится. Героиня фотосессии выходит не на подиум — на ковер».

«У меня все спрашивают, как она у вас одежду дает надевать? Это только для фото она разрешает, в обычной жизни она ненавидит одежду», — поясняет Елена Колачева.

Послушной собачьей мордой Ханна томно смотрит в камеру телефона. Прирожденная модель. Она будто и правда понимает: пару минут потерпеть и шедевр готов. Если и не вылитая, то уж очень похожая на «Золотошвейку» художника Тропинина.