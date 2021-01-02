Общество

Жителям европейской части России пообещали «мягкий вариант зимы»

Жителей европейской части России в ближайшие несколько дней ждет «мягкий вариант зимы». Об этом сообщает RT со ссылкой на научнго руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он напомнил, что еще до Нового года Гидрометцентр России описывал погодную ситуацию на европейской территории страны как противодействие двух барических систем: антициклона с востока и циклона с запада. В первые дни января циклоническая деятельность побеждала: именно по восточной периферии циклона перемещались теплые, насыщенное влагой воздушные массы, поэтому было тепло.

«Постепенно ситуация начинает меняться, и антициклон уже не юго-восточного происхождения, как это было раньше, а северного происхождения», - рассказал эксперт.

Синоптик отметил, что именно этот антициклон обусловливает невероятно холодную погоду (на 12-15 °С ниже нормы) в Западной Сибири и Красноярском крае.

По его словам, с понедельника, 4 января, столбик термометра будет преимущественно находиться в минусовой зоне. Во вторник, 5 января, днем ожидается температура в диапазоне от минус двух до минус трех градусов, а ночью - от минус трех до минус пяти. С середины недели в дневное время температура воздуха составит около пяти-шести градусов ниже нуля, а в ночное - от минус пяти до минус десяти.

«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», - сказал Вильфанд.

Синоптик при этом обратил внимание, что не стоит ждать резких рождественских холодов.

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Ранее в Псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили, что январь в Псковской области будет морозным и снежным. Среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается около нормы, тогда как месячная сумма осадков может превысить норму на 40%.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -1…-6 градусов ºС. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах -5…-10 градусов ºС, в отдельные ночи возможно понижение до -12…-14.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры: -2…-7 градусов ºС. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах -7…-12 градусов ºС, в отдельные ночи возможно понижение до -15…-18.

Установление полного ледостава на водоемах ожидается в первой декаде января 2021 года.