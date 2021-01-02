Общество

Почему именно вам звонят мошенники, объяснил эксперт

«Почему телефонные мошенники звонят именно мне?» - таким вопросом нередко задаются не только жертвы аферистов, но и те, кто знает, как себя обезопасить от действий злоумышленников, однако все равно страдают от постоянных звонков псевдоспециалистов банков и недобросовестных рекламодателей. Ответ на этот вопрос агентству «Прайм» дал заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов.

По его словам, обычно мошенники используют два канала сбора телефонов: «слитые» клиентские базы, прежде всего, из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый парсинг, то есть автоматический сбор номеров телефонов, которые находятся в сети в открытом доступе.

«Получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, например, о наличии вклада в банке. В ход идут различные коммуникационные уловки, обычно - угрозы (например, что человек может потерять деньги или стать участником преступления), и обязательно - давление на срочность. Все это вводит человека в стресс, и он становится жертвой мошенника», - объяснил эксперт.

Предотвратить звонки мошенников можно несколькими способами. Например, точечная блокировка номеров: если оследовательно звонят с одного или нескольких номеров. Но, увы, телефонные мошенники используют IP-телефонию и часто меняют номера. Особо продвинутые могут подменять определяемый номер и использовать номера банков, других организаций, поэтому такой способ может не подойти.

Другой способ - блокировка всех неизвестных номеров, такой функционал есть как на iOS, так и на Android. Однако в этом случае вы будете получать звонки только с номеров, которые есть в вашей адресной книге. Вы не сможете принимать, например, звонки от курьеров. Третий способ - использование приложений-определителей нежелательных звонков на смартфонах.

Смотрите также Россиянам рассказали, как отличить сотрудника банка от мошенника

«Самое лучшее решение - это бдительность, - подчеркнул Тимур Аймалетдинов. - Понимая описанный выше принцип работы мошенников, намного легче не поддаваться психологическим манипуляциям. Всегда можно попросить перезвонить или оставить номер телефона, попросить представиться по фамилии, должности и самому перезвонить в банк или другую организацию по официальному телефону. Если вы не уверены в своих знаниях безопасности, обратитесь к знакомым, родственникам, консультантам банков, в МФЦ и попросите рассказать о главных мерах предосторожности и распространенных схемах мошенничества».